Вайсфельд: «Трактор» сыграл хорошо, даже, наверное, выше своих возможностей

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил итоги сезона для «Трактора».

«Очень хороший плей-офф получился у „Трактора“. Немного странно выглядят результаты: с одной стороны, удивляет 4-0 в серии с „Динамо“, а с другой, не меньше удивило, что они 0-4 Ярославлю проиграли, я думал, хотя бы одну игру зацепят. В любом случае, конечно, в плей-офф сыграли хорошо, даже, наверное, выше своих возможностей. Вот в этом плей-офф всё так складывалось хорошо до полуфинала, пока Фукале травму не получил. Много факторов влияет на результат, возможно, и 12-дневная пауза сказалась. Они играли с азартом первые две серии, а с „Локомотивом“ были глаза потухшие», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».

Напомним, команда Игоря Никитина вышла в финал плей-офф КХЛ, выиграв серию со счётом 4-0. Ярославцы стали финалистами Кубка Гагарина впервые за 15 лет и второй раз в истории лиги.

Таким образом, в финале КХЛ не будет противостояния двух восточных команд. Такое могло случиться впервые в истории лиги, так как перекрёстный плей-офф был введён только в нынешнем сезоне.