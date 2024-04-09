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ESPN: «Питтсбург» попадёт в плей-офф исключительно благодаря Сидни Кросби

ESPN: «Питтсбург» попадёт в плей-офф исключительно благодаря Сидни Кросби
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Журналистка Кристен Шилтон в статье на портале ESPN предположила, что «Питтсбург Пингвинз» попадёт в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 благодаря успешной игре капитана клуба — Сидни Кросби.

«Питтсбург» попадёт в плей-офф, и это исключительно благодаря Сидни Кросби. Было бы глупо делать ставку против него после того, как капитан «Пенс» вытащил команду на то место, где они сейчас. Конечно, это будет нелегко, и есть другие потрясающие соперники, но действительно кажется, что Кросби уже не упустит данную возможность», — сказано в статье.

«Питтсбург» имеет 84 очка и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, продолжая борьбу за плей-офф. Напомним, регулярный чемпионат-2023/2024 завершается 19 апреля.

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