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The Athletic: Федотов, возможно, сыграет ключевую роль в выходе «Филадельфии» в плей-офф

The Athletic: Федотов, возможно, сыграет ключевую роль в выходе «Филадельфии» в плей-офф
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Журналист Кевин Курц в статье на сайте The Athletic заявил, что в последние дни регулярного сезона-2023/2024 Национальной хоккейной лиги новичок «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов должен проявить себя по максимуму.

«Федотову следует провести ещё как минимум одну или две игры до конца регулярки. Учитывая, что он, вероятно, будет в составе НХЛ в следующем сезоне, это будет хороший шанс для руководства команды увидеть, что у них есть в этом вратаре. У Эрссона в последнее время были проблемы, так что Федотов, возможно, сыграет ключевую роль в выходе «Филадельфии» в плей-офф», — сказано в статье.

В ночь с 5 на 6 апреля на арене «Кибэнк-центра» в американском Баффало прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Баффало Сэйбрз» победили «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:2.

Ворота гостей в этом матче защищал российский голкипер Иван Федотов, для которого сегодняшняя встреча стала второй за карьеру в НХЛ и первой в стартовом составе. 27-летний голкипер потерпел поражение, отразив лишь 15 бросков из 19.

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