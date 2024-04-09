New York Post оценил будущее Сидни Кросби в «Питтсбурге»

Журналист Ларри Брукс в статье на сайте New York Post оценил будущее канадского нападающего Сидни Кросби в «Питтсбург Пингвинз».

«Большинство ожидает продления контракта Кросби и клуба в начале лета. Это будет ускоренная попытка перестройки команды.

Следующий сезон станет для Кросби 20-м в составе «пингвинов». Если Кросби всё-таки попросит об обмене, он предупредит генерального менеджера Кайла Дубаса сразу после сезона, чтобы «Пингвинз» могли летом обменять его на соперника из, скажем, «Колорадо», «Тампа-Бэй» или, кто знает, «Вегаса». Но, опять же, этого не ожидается. Скорее всего, Кросби останется в «Питтсбурге» «на века», — написал Брукс в статье.

Ранее журналистка Кристен Шилтон в статье на портале ESPN предположила, что «Питтсбург Пингвинз» попадёт в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 благодаря успешной игре капитана клуба — Сидни Кросби.