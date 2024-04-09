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Прошкин ответил на вопрос, может ли повлиять на «Локомотив» большой перерыв перед финалом

Прошкин ответил на вопрос, может ли повлиять на «Локомотив» большой перерыв перед финалом
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Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин ответил на вопрос, может ли повлиять на «Локомотив» большой перерыв перед финалом Кубка Гагарина — 2024.

«Возможно, повлияет. Сейчас видно, что «Локомотив» голоден до побед, давно не были в финале и хотят выиграть, поэтому, я думаю, настрой у них останется таким же. Хотя я, во всяком случае, верю, что у них останется такой настрой, потому что они очень мощно играют. И после того, как сыграли семь игр с «Авангардом», была небольшая пауза, но при этом очень хорошо играли против «Трактора». Так что ребята – молодцы», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Вчера, 8 апреля, в Челябинске завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и «Локомотивом». Победу со счётом 3:0 одержала команда гостей. Команда Игоря Никитина вышла в финал плей-офф КХЛ, выиграв серию со счётом 4-0. Для «Локомотива» это первый за 15 лет выход в финал плей-офф и второй в истории лиги.

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