Заслуженный тренер РФ: как болельщик я не ожидал увидеть «Локомотив» в финале КГ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал победу «Локомотива» в серии с «Трактором» (4-0) и выход ярославского клуба в финал Кубка Гагарина — 2024.

«Думаю, что это мощное событие. Можно сказать, что из окопа они вышли и потихонечку, тихим сапом вынырнули. Молодцы! Как болельщик я этого не ожидал, особенно с учётом того, что у нас отвалились такие мощные команды-претенденты, как тот же Питер. Это говорит о такой крепости системы, которую создал Яковлев (президент „Локомотива“. — Прим. „Чемпионата“). Здесь надо отдать ему должное. Организована система, конечно, просто образцово. И команда всё время в лидерах, а сегодня она претендент на кубок», — цитирует Новикова «ВсёПроСпорт».

Вчера, 8 апреля, в Челябинске завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и «Локомотивом». Победу со счётом 3:0 одержала команда гостей. Команда Игоря Никитина вышла в финал плей-офф КХЛ, выиграв серию со счётом 4-0. Для «Локомотива» это первый за 15 лет выход в финал плей-офф и второй в истории лиги.