Канадец Броссо перейдёт из «Куньлуня» в «Амур» с зарплатой в 55 млн рублей за сезон

Как стало известно «Чемпионату», канадский нападающий Девин Броссо перейдёт из «Куньлуня» в «Амур» с зарплатой в 55 млн рублей за сезон. Текущий контракт форварда с китайским клубом действует до 30 апреля 2024 года.

В прошедшем регулярном сезоне 28-летний форвард провёл 67 матчей, в которых набрал 35 очков — забросил 23 шайбы и отдал 12 результативных передач.

Всего в КХЛ на счету канадского нападающего 127 матчей, в которых форвард отметился 54 набранными очками — забросил 37 шайб и отдал 17 результативных передач. Канадский хоккеист провёл два полноценных сезона в КХЛ, выступая за «Куньлунь».

«Амур» в текущем сезоне завершил регулярку на восьмом месте в таблице Востока и в первом раунде плей-офф уступил «Металлургу» в шести матчах.