Источник: КХЛ вернётся к лимиту на легионеров в пять человек в следующем сезоне

КХЛ вернётся к лимиту на легионеров в пять человек в следующем сезоне, сообщает «Спорт-экспресс». Отметим, что текущий сезон стал первым, в котором лимит на иностранных хоккеистов был установлен в количестве трёх человек. Инициативу к сокращению лимита проявили Федерация хоккея России и Минспорта РФ.

По ходу сезона большинство клубов КХЛ проголосовало за возвращение лимита в пять легионеров. Руководство клубов лиги считает оптимальным такое количество иностранных хоккеистов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался за увеличение лимита на легионеров в КХЛ. По мнению бывшего игрока, это серьёзно поднимет конкуренцию и общий уровень мастерства в лиге.