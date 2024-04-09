Губернатор Челябинской области встретился с игроками и руководством «Трактора»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с тренерским штабом и руководством «Трактора» и поблагодарил их за сезон, который по мнению чиновника получился довольно успешным. Челябинский клуб дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где в четырёх матчах уступил ярославскому «Локомотиву».

«Встретился сегодня с хоккеистами, тренерским штабом и руководством хоккейного клуба «Трактор». От лица болельщиков поблагодарил ребят за сезон, яркую игру и самоотдачу. Поздравил с бронзовыми медалями.

Чемпионат складывался непросто. По ходу сезона была смена тренера. Но команда смогла сплотиться, в итоге найти свою игру, показать красивый эмоциональный хоккей. Это дало результат в плей-офф в сериях с «Салаватом Юлаевым» и «Динамо».

В целом, учитывая все сложности по ходу сезона, оцениваю его для «Трактора» как достаточно успешный. Но надо двигаться дальше, работать над достижением главной цели. На этом команда и сосредоточится в новом сезоне», — написал Текслер в своём телеграм-канале.

«Трактор» стал обладателями бронзовых медалей. В прошлом сезоне челябинцы не попали в плей-офф, а на старте регулярного сезона-2023/2024 уволили Анвара Гатиятулина с поста главного тренера команды и назначили на эту должность Алексея Заварухина.