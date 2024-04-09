«Автомобилист» отыграл три шайбы и сравнял счёт в концовке второго периода с «Металлургом»
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В Екатеринбурге в эти минуты проходит четвёртый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает «Металлург». После второго периода счёт 3:3.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
09 апреля 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3-й период
3 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Гребёнкин (Гераськин, Минулин) – 02:18 (5x5) 0:2 Петунин (Пресс, Джонсон) – 05:07 (5x4) 0:3 Юров (Петунин, Пресс) – 07:20 (5x5) 1:3 Да Коста (Голышев, Хрипунов) – 08:20 (5x5) 2:3 Кизимов (Мэйсек, Валк) – 18:42 (5x5) 3:3 Голышев – 37:34 (5x5)
«Металлург» забросил три быстрые шайбы на старте первого периода и уже к восьмой минуте матча вёл со счётом 3:0. Стартовый голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин был заменён после двух пропущенных шайб на Евгения Аликина. Екатеринбургскому клубу удалось отыграть две шайбы ещё до первого перерыва — отличились Стефан Да Коста и Семён Кизимов. Под занавес второго периода «Автомобилисту» удалось сравнять счёт в матче после прохода Анатолия Голышева.
Отметим, текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Металлурга».
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