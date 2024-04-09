«Автомобилист» отыграл три шайбы и сравнял счёт в концовке второго периода с «Металлургом»

В Екатеринбурге в эти минуты проходит четвёртый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает «Металлург». После второго периода счёт 3:3.

«Металлург» забросил три быстрые шайбы на старте первого периода и уже к восьмой минуте матча вёл со счётом 3:0. Стартовый голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин был заменён после двух пропущенных шайб на Евгения Аликина. Екатеринбургскому клубу удалось отыграть две шайбы ещё до первого перерыва — отличились Стефан Да Коста и Семён Кизимов. Под занавес второго периода «Автомобилисту» удалось сравнять счёт в матче после прохода Анатолия Голышева.

Отметим, текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Металлурга».