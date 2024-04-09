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Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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«Автомобилист» впервые в текущем плей-офф КХЛ выиграл матч, в котором не открывал счёт

«Автомобилист» впервые в текущем плей-офф КХЛ выиграл матч, в котором не открывал счёт
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В Екатеринбурге прошёл четвёртый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Металлург». Волевую победу в матче одержал «Автомобилист» со счётом 5:3 и сравнял счёт в серии 2-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
09 апреля 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Гребёнкин (Гераськин, Минулин) – 02:18 (5x5)     0:2 Петунин (Пресс, Джонсон) – 05:07 (5x4)     0:3 Юров (Петунин, Пресс) – 07:20 (5x5)     1:3 Да Коста (Голышев, Хрипунов) – 08:20 (5x5)     2:3 Кизимов (Мэйсек, Валк) – 18:42 (5x5)     3:3 Голышев – 37:34 (5x5)     4:3 Хрипунов (Мэйсек) – 59:53 (5x5)     5:3 Голышев (Макеев) – 59:59 (en)    

Интересно, что сегодняшний матч с «Магниткой» стал для подопечных Николая Заварухина уже 14-м в нынешнем плей-офф. И на протяжении всего предыдущего пути уральской команды в розыгрыше Кубка Гагарина неизменно срабатывала одна и та же примета: кто первым забивает гол в матче с участием «Автомобилиста», тот и одерживает итоговую победу. Так было в каждой из пяти встреч в серии первого раунда с «Ак Барсом» (4-1), так сложилось в каждой из пяти игр в серии второго раунда со СКА (4-1), аналогичная тенденция сработала и в начале серии с «Магниткой» (1-2).

Однако в сегодняшнем матче первыми счёт открыли магнитогорцы и вели по ходу матча со счётом 3:0. Но «Автомобилисту» удалось одержать волевую победу впервые в текущем плей-офф.

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