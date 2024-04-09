«Автомобилист» впервые в текущем плей-офф КХЛ выиграл матч, в котором не открывал счёт

В Екатеринбурге прошёл четвёртый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Металлург». Волевую победу в матче одержал «Автомобилист» со счётом 5:3 и сравнял счёт в серии 2-2.
Интересно, что сегодняшний матч с «Магниткой» стал для подопечных Николая Заварухина уже 14-м в нынешнем плей-офф. И на протяжении всего предыдущего пути уральской команды в розыгрыше Кубка Гагарина неизменно срабатывала одна и та же примета: кто первым забивает гол в матче с участием «Автомобилиста», тот и одерживает итоговую победу. Так было в каждой из пяти встреч в серии первого раунда с «Ак Барсом» (4-1), так сложилось в каждой из пяти игр в серии второго раунда со СКА (4-1), аналогичная тенденция сработала и в начале серии с «Магниткой» (1-2).
Однако в сегодняшнем матче первыми счёт открыли магнитогорцы и вели по ходу матча со счётом 3:0. Но «Автомобилисту» удалось одержать волевую победу впервые в текущем плей-офф.
- 9 апреля 2024
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