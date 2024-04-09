Эмоции игроков «Автомобилиста» после победного гола «Металлургу» на последних секундах

В Екатеринбурге прошёл четвёртый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает «Металлург». Волевую победу в матче одержал «Автомобилист» со счётом 5:3 и сравнял счёт в серии 2-2.

«Автомобилист» к восьмой минуте матча проигрывал в счёте с разницей в три шайбы, однако к концу второго периода сумел сравнять счёт 3:3. Победу хозяева вырвали за семь секунд до конца основного времени матча. «Автомобилист» убежал в контратаку, где с передачи Брукса Мэйсека победный гол забил Степан Хрипунов. Болельщики и скамейка запасных екатеринбургского клуба рёвом встретили эту победную шайбу.

ВИДЕО

Благодаря этой победе «Автомобилист» сравнял счёт в серии. Пятый матч пройдёт в Магнитогорске 11 апреля.