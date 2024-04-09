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Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Эмоции игроков «Автомобилиста» после победного гола «Металлургу» на последних секундах

Эмоции игроков «Автомобилиста» после победного гола «Металлургу» на последних секундах
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В Екатеринбурге прошёл четвёртый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает «Металлург». Волевую победу в матче одержал «Автомобилист» со счётом 5:3 и сравнял счёт в серии 2-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
09 апреля 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Гребёнкин (Гераськин, Минулин) – 02:18 (5x5)     0:2 Петунин (Пресс, Джонсон) – 05:07 (5x4)     0:3 Юров (Петунин, Пресс) – 07:20 (5x5)     1:3 Да Коста (Голышев, Хрипунов) – 08:20 (5x5)     2:3 Кизимов (Мэйсек, Валк) – 18:42 (5x5)     3:3 Голышев – 37:34 (5x5)     4:3 Хрипунов (Мэйсек) – 59:53 (5x5)     5:3 Голышев (Макеев) – 59:59 (en)    

«Автомобилист» к восьмой минуте матча проигрывал в счёте с разницей в три шайбы, однако к концу второго периода сумел сравнять счёт 3:3. Победу хозяева вырвали за семь секунд до конца основного времени матча. «Автомобилист» убежал в контратаку, где с передачи Брукса Мэйсека победный гол забил Степан Хрипунов. Болельщики и скамейка запасных екатеринбургского клуба рёвом встретили эту победную шайбу.

ВИДЕО

Благодаря этой победе «Автомобилист» сравнял счёт в серии. Пятый матч пройдёт в Магнитогорске 11 апреля.

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«Автомобилист» отыграл 3 шайбы и вырвал победу на последних секундах матча с «Металлургом»
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