Эмоции игроков «Автомобилиста» после победного гола «Металлургу» на последних секундах
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В Екатеринбурге прошёл четвёртый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает «Металлург». Волевую победу в матче одержал «Автомобилист» со счётом 5:3 и сравнял счёт в серии 2-2.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
09 апреля 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Гребёнкин (Гераськин, Минулин) – 02:18 (5x5) 0:2 Петунин (Пресс, Джонсон) – 05:07 (5x4) 0:3 Юров (Петунин, Пресс) – 07:20 (5x5) 1:3 Да Коста (Голышев, Хрипунов) – 08:20 (5x5) 2:3 Кизимов (Мэйсек, Валк) – 18:42 (5x5) 3:3 Голышев – 37:34 (5x5) 4:3 Хрипунов (Мэйсек) – 59:53 (5x5) 5:3 Голышев (Макеев) – 59:59 (en)
«Автомобилист» к восьмой минуте матча проигрывал в счёте с разницей в три шайбы, однако к концу второго периода сумел сравнять счёт 3:3. Победу хозяева вырвали за семь секунд до конца основного времени матча. «Автомобилист» убежал в контратаку, где с передачи Брукса Мэйсека победный гол забил Степан Хрипунов. Болельщики и скамейка запасных екатеринбургского клуба рёвом встретили эту победную шайбу.
Благодаря этой победе «Автомобилист» сравнял счёт в серии. Пятый матч пройдёт в Магнитогорске 11 апреля.
Комментарии
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