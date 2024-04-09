Разин прокомментировал матч, который «Металлург» проиграл, ведя 3:0

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в четвёртом матче серии с «Автомобилистом» (3:5), в котором магнитогорцы вели к восьмой минуте со счётом 3:0.

«Хорошее начало, повели 3:0. Забили в большинстве, немножко нас расслабило, первый гол пропустили ненужный, после чего «Автомобилист» включился. Отрезок после 3:1 играли очень плохо, второй третий период даже лучше соперника играли, но проиграли. Жизнь продолжается, серия стартовала заново.

Почему не создали более комфортное преимущество? Это заслуга «Автомобилиста», они пошли в атаку и перевернули игру.

Большое количество допущенных контратак? Ну бывает такое, во втором периоде был отрезок, когда много ненужных контратак пропустили. Мы играем в такой стиль, у нас команда подобрана играть в таком стиле. Можно было откидываться, строить автобусы, но наш стиль весь сезон приносит результат, не хочется от него отказываться даже в плей-офф», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Благодаря этой победе «Автомобилист» сравнял счёт в серии 2-2. Пятый матч пройдёт в Магнитогорске 11 апреля.