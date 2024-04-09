Н.Заварухин — о работе брата в «Тракторе»: молодчик, хороший результат дал

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о работе брата Алексея Заварухина на посту главного тренера «Трактора». Челябинский клуб дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» со счётом 0-4 в серии.

«Во всех матчах серии забиваете на последних минутах. В чём секрет? Так обстоятельства складываются. Была ли усиленная злость после поражения в овертайме и счёта 0:3? Неприятно было проигрывать, лёгкий гол пропустили в той игре, здесь начало не совсем хорошее. Но команда перестроилась, это главное.

Как поддержал брата после вылета «Трактора»? Написал ему сообщение поддержки, хороший результат дал, он молодчик, пусть готовится работать дальше.

Как Кизимов проявил себя после возвращения во второе звено? Он сегодня вышел в звене лидеров, забил гол, сочетание сработало, посмотрим дальше», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.