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Анатолий Голышев: даже при 0:3 была уверенность, что «Автомобилист» вытащит игру

Анатолий Голышев: даже при 0:3 была уверенность, что «Автомобилист» вытащит игру
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Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев заявил, что команда верила в победу даже при счёте 0:3 в четвёртом матче серии с «Металлургом» (5:3).

«Эмоции положительные, надо всё переварить и погасить, идём дальше. Мы профессионалы, это спорт, знаем, что делать.

Как позволили сделать счёт 0:3? Не знаю, но честно скажу — даже при 0:3 на скамейке чувствовалось, что мы вытащим эту игру, была уверенность в ближнем и в себе, это чувствовалось в раздевалке. Всякое бывает, это хоккей. Старались забыть и идти дальше, подбодрить пацанов, кто ошибся.

Мой гол? Шайба прыгала, надо было попасть, а потом опустошение, голова закружилась на две секунды. Не хотелось овертайма, когда Мэйс в концовке бежал, просто молился, Стёпка здорово забил. У нас 25 героев, не буду раскрывать, что у кого у нас, в плей-офф не играет только мёртвый.

Тянет ли в Ярославль? Тянет, но сейчас в Магнитку тянет, завтра улетать, не закончили ещё тут», — передаёт слова Голышева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
09 апреля 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Гребёнкин (Гераськин, Минулин) – 02:18 (5x5)     0:2 Петунин (Пресс, Джонсон) – 05:07 (5x4)     0:3 Юров (Петунин, Пресс) – 07:20 (5x5)     1:3 Да Коста (Голышев, Хрипунов) – 08:20 (5x5)     2:3 Кизимов (Мэйсек, Валк) – 18:42 (5x5)     3:3 Голышев – 37:34 (5x5)     4:3 Хрипунов (Мэйсек) – 59:53 (5x5)     5:3 Голышев (Макеев) – 59:59 (en)    
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