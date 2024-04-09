Анатолий Голышев: даже при 0:3 была уверенность, что «Автомобилист» вытащит игру

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев заявил, что команда верила в победу даже при счёте 0:3 в четвёртом матче серии с «Металлургом» (5:3).

«Эмоции положительные, надо всё переварить и погасить, идём дальше. Мы профессионалы, это спорт, знаем, что делать.

Как позволили сделать счёт 0:3? Не знаю, но честно скажу — даже при 0:3 на скамейке чувствовалось, что мы вытащим эту игру, была уверенность в ближнем и в себе, это чувствовалось в раздевалке. Всякое бывает, это хоккей. Старались забыть и идти дальше, подбодрить пацанов, кто ошибся.

Мой гол? Шайба прыгала, надо было попасть, а потом опустошение, голова закружилась на две секунды. Не хотелось овертайма, когда Мэйс в концовке бежал, просто молился, Стёпка здорово забил. У нас 25 героев, не буду раскрывать, что у кого у нас, в плей-офф не играет только мёртвый.

Тянет ли в Ярославль? Тянет, но сейчас в Магнитку тянет, завтра улетать, не закончили ещё тут», — передаёт слова Голышева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.