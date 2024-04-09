Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил «СКА-1946» с выходом в финал Кубка Харламова. Петербургский клуб обыграл «Белых Медведей» в пятом матче серии со счётом 5:2 и завершил серию в свою пользу.

«Поздравляю нашу молодёжную команду с выходом в финал Кубка Харламова! Сегодня я, как и тысячи настоящих болельщиков СКА, пришёл в Ледовый, чтобы лично поддержать парней! Ребята не подвели — сыграли по нашей системе, бились от начала до конца, добыли красивую волевую победу и завершили серию в пяти матчах.

Два года назад «СКА-1946» уже играл в финале Кубка Харламова и взял трофей. Наша молодёжка — самая стабильная во всей МХЛ! Уверен, что и в решающих матчах за Кубок парни покажут всё, на что способны», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

На пути к финалу Кубка Харламова «СКА-1946» последовательно обыграл санкт-петербургское «Динамо» в пяти матчах, «Спартак» в трёх встречах и «Белых Медведей» в пяти матчах. Перед решающим пятым матчем серии первого раунда плей-офф с «Динамо» петербургский клуб назначил главным тренером Германа Титова, сменившего на этом посту Павла Канарского.