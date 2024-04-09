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Роман Ротенберг поздравил «СКА-1946» с выходом в финал Кубка Харламова

Роман Ротенберг поздравил «СКА-1946» с выходом в финал Кубка Харламова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил «СКА-1946» с выходом в финал Кубка Харламова. Петербургский клуб обыграл «Белых Медведей» в пятом матче серии со счётом 5:2 и завершил серию в свою пользу.

«Поздравляю нашу молодёжную команду с выходом в финал Кубка Харламова! Сегодня я, как и тысячи настоящих болельщиков СКА, пришёл в Ледовый, чтобы лично поддержать парней! Ребята не подвели — сыграли по нашей системе, бились от начала до конца, добыли красивую волевую победу и завершили серию в пяти матчах.

Два года назад «СКА-1946» уже играл в финале Кубка Харламова и взял трофей. Наша молодёжка — самая стабильная во всей МХЛ! Уверен, что и в решающих матчах за Кубок парни покажут всё, на что способны», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

На пути к финалу Кубка Харламова «СКА-1946» последовательно обыграл санкт-петербургское «Динамо» в пяти матчах, «Спартак» в трёх встречах и «Белых Медведей» в пяти матчах. Перед решающим пятым матчем серии первого раунда плей-офф с «Динамо» петербургский клуб назначил главным тренером Германа Титова, сменившего на этом посту Павла Канарского.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
09 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Белые Медведи
Челябинск
0:1 Колодий (Горбунов) – 01:23 (5x5)     1:1 Демидов (Лазутин, Коромыслов) – 05:54 (5x5)     1:2 Яппаров (Агламзянов, Юсупов) – 19:23 (5x5)     2:2 Осипов (Синяткин, Короткий) – 21:30 (5x5)     3:2 Демидов (Романов) – 28:39 (5x5)     4:2 Сураев (Лутфуллин, Лазутин) – 50:53 (5x5)     5:2 Короткий (Сапунов) – 58:47 (en)    
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