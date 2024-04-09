Коннор Макдэвид получил травму и может пропустить ближайший матч с «Вегасом»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил травму нижней части тела и может пропустить ближайший матч с «Вегасом», сообщает пресс-служба канадского клуба. Как заявил главный тренер «Ойлерз» Крис Ноблох, Макдэвид сам примет решение об участии в ближайшем матче.

Сообщается, что травма не связана с тем повреждением, из-за которого Макдэвид пропустил два матча в текущем сезоне. Приоритетным для клуба является сохранение здоровья своего капитана перед матчами плей-офф.

Макдэвид замыкает тройку бомбардиров текущего сезона НХЛ. На счету канадского нападающего 130 (31+99) очков в текущем сезоне.

Матч с «Вегасом» состоится в ночь на 11 апреля в Эдмонтоне. «Ойлерз» уже гарантировали себе место в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 апреля 2024, четверг. 03:30 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2