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Никита Кучеров зрелищно оформил голевой пас с разворота в матче с «Коламбусом»

Никита Кучеров зрелищно оформил голевой пас с разворота в матче с «Коламбусом»
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
2 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Пойнт (Кучеров, Дюклер) – 16:31     1:1 Марченко (Силлинджер, Сиверсон) – 19:17     1:2 Марченко (Годро, Веренски) – 27:13 (pp)     2:2 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 34:17 (pp)    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 1:2 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров исполнил эффектную голевую передачу, отправив шайбу с разворота на Брейдена Пойнта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 147 очков: 43 гола и 94 результативных передачи.

На данный момент «Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 93 очка.

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