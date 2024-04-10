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Никита Кучеров зрелищно оформил голевой пас с разворота в матче с «Коламбусом»

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 1:2 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров исполнил эффектную голевую передачу, отправив шайбу с разворота на Брейдена Пойнта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 147 очков: 43 гола и 94 результативных передачи.

На данный момент «Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 93 очка.

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