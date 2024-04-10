Овечкин установил новый рекорд НХЛ по сезонам с 30+ голами

В эти минуты в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости идёт перерыв после второго периода. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом в концовке второго периода с передачи Ти Джея Оши. Россиянин забросил свою 30-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, Овечкин побил рекорд Майка Гартнера и установил новый рекорд по количеству сезонов в НХЛ с 30+ голами (18).

До этой встречи «Вашингтон» занимал десятую строчку, имея в своём активе 83 очка в 77 встречах. «Детройт» располагался на восьмом месте с 84 баллами в аналогичном количестве встреч.