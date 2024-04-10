«Моя цель смыта в туалет». Американский голкипер отреагировал на лакросс-гол от Свечникова

Американский голкипер «Бостон Брюинз» Джереми Свейман после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:4) высказался об зпиэоде с пропущенным им лакросс-голом от российского форварда Андрея Свечникова.

«Он так в этом хорош. Не могу поверить! Я поставил себе цель никогда не пропустить лакросс, и эта цель сегодня была смыта в туалет», — после завершения встречи заявил Свейман, завершивший встречу с 22 сейвами после 26 бросков.

Российский нападающий «Харрикейнз» открыл счёт в матче, эффектно оформив гол в ворота соперника в стиле «лакросс». Отметим, что впоследствии россиянин также записал на свой счёт результативную передачу в эпизоде с голом финского форварда Теуво Терявяйнена.