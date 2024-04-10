«Моя цель смыта в туалет». Американский голкипер отреагировал на лакросс-гол от Свечникова
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Американский голкипер «Бостон Брюинз» Джереми Свейман после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:4) высказался об зпиэоде с пропущенным им лакросс-голом от российского форварда Андрея Свечникова.
«Он так в этом хорош. Не могу поверить! Я поставил себе цель никогда не пропустить лакросс, и эта цель сегодня была смыта в туалет», — после завершения встречи заявил Свейман, завершивший встречу с 22 сейвами после 26 бросков.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Стаал, Славин) – 30:55 0:2 Терявяйнен (Свечников, Славин) – 33:05 1:2 Макэвой (Лауко, Боквист) – 36:56 1:3 Гюнцель – 50:14 1:4 Джарвис (Шей, Стаал) – 53:22 (sh)
Российский нападающий «Харрикейнз» открыл счёт в матче, эффектно оформив гол в ворота соперника в стиле «лакросс». Отметим, что впоследствии россиянин также записал на свой счёт результативную передачу в эпизоде с голом финского форварда Теуво Терявяйнена.
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