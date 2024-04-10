«Автомобилист» впервые в истории отыгрался с «-3» в матче плей-офф КХЛ

В Екатеринбурге прошёл четвёртый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Металлург». Волевую победу в матче одержал «Автомобилист» со счётом 5:3 и сравнял счёт в серии 2-2.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, камбэк «Автомобилиста» с «-3» стал первым для команды из Екатеринбурга в плей-офф КХЛ и всего десятым случаем в истории Кубка Гагарина. Чаще всего данные камбэки удавались «Спартаку» и «Ак Барсу» (по два раза). Для «Металлурга» такое поражение стало первым, а чаще всего преимущество в три шайбы упускало московское «Динамо» (три раза).

Напомним, пятый матч в серии состоится завтра, 11 апреля, в Магнитогорске.