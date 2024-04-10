«Автомобилист» впервые в истории отыгрался с «-3» в матче плей-офф КХЛ
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В Екатеринбурге прошёл четвёртый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Металлург». Волевую победу в матче одержал «Автомобилист» со счётом 5:3 и сравнял счёт в серии 2-2.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
09 апреля 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Гребёнкин (Гераськин, Минулин) – 02:18 (5x5) 0:2 Петунин (Пресс, Джонсон) – 05:07 (5x4) 0:3 Юров (Петунин, Пресс) – 07:20 (5x5) 1:3 Да Коста (Голышев, Хрипунов) – 08:20 (5x5) 2:3 Кизимов (Мэйсек, Валк) – 18:42 (5x5) 3:3 Голышев – 37:34 (5x5) 4:3 Хрипунов (Мэйсек) – 59:53 (5x5) 5:3 Голышев (Макеев, Да Коста) – 59:59 (en)
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, камбэк «Автомобилиста» с «-3» стал первым для команды из Екатеринбурга в плей-офф КХЛ и всего десятым случаем в истории Кубка Гагарина. Чаще всего данные камбэки удавались «Спартаку» и «Ак Барсу» (по два раза). Для «Металлурга» такое поражение стало первым, а чаще всего преимущество в три шайбы упускало московское «Динамо» (три раза).
Напомним, пятый матч в серии состоится завтра, 11 апреля, в Магнитогорске.
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