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Лидер «Колорадо» Маккиннон: в жизни не думал, что заброшу 50 шайб в сезоне

Лидер «Колорадо» Маккиннон: в жизни не думал, что заброшу 50 шайб в сезоне
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Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал свою 50-ю шайбу в рамках нынешнего сезона НХЛ. Форвард отметился хет-триком во встрече с «Миннесотой Уайлд» (5:2).

«Честно говоря, я никогда в жизни не думал, что заброшу 50 шайб в сезоне. Я никогда не думал, что сделаю это. Очевидно, это приятно. Много потрясающих игр на протяжении всего сезона, много упорной работы всей команды. Честно говоря, я считаю, что это командное достижение, ведь хоккей — это командный вид спорта. Понятно, что ты не сможешь сделать это в одиночку», — цитирует Маккиннона пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, на счету Маккиннона по итогам этой игры стало 137 (51+86) очков в текущей регулярке.

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