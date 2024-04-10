В «Ладе» ответили на слухи об уходе нападающего Сафина в СКА

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов ответили на слухи об уходе нападающего Остапа Сафина в СКА.

«Интерес со стороны СКА действительно есть, но Сафин пока никуда не уходит, он принадлежит «Ладе». Будем делать ему квалификационное предложение», — сказал Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В прошедшем регулярном сезоне Сафин провёл 67 матчей, в которых набрал 36 очков — забросил 13 шайб и отдал 23 результативных передачи с показателем полезности «+16». В плей-офф на счету форварда пять матчей без набранных очков с показателем полезности «-2».

В юном возрасте Сафин выступал в Чехии в системе пражской «Спарты», а затем отправился в Северную Америку, где играл за различные молодёжные команды из Канады, а также провёл несколько сезонов в АХЛ.