Кожевников: Овечкину в США быстрее поставят памятник, чем в России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что в США российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину поставят памятник быстрее, чем в России. Специалист заявил, что как только россиянин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, то ему поставят памятник в США. До рекорда Овечкину осталось забить 42 гола.

«Овечкина все почитают, только враги не уважают. Но у каждого своё мировоззрение на всё. Думаю, в Америке ему быстрее памятник поставят, а потом у нас. Он же всё-таки там играет, там рекорды бьёт. Поэтому там они первыми должны поставить памятник нашему хоккеисту. Как только Овечкин побьёт рекорд Гретцки, ему поставят памятник. А мы – уже потом, потому что у нас по закону при жизни нельзя ставить бюст.

Я там жил, там народ хороший живёт, а вот правительство — говнюки! В США нормальные ребята живут, начиная с полицейских (смеётся). Все отлично относятся к русским. Народ скинется деньгами и сделает памятник, как в своё время канадцы подарили Кубок нашей сборной», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В текущем сезоне Овечкин забросил 30 шайб в 75 матчах. В сегодняшней важнейшей игре с «Детройтом» (2:1) россиянин стал автором победной шайбы и помог «Кэпиталз» вновь забраться в зону плей-офф. До конца регулярного чемпионата столичный клуб проведёт ещё четыре матча.