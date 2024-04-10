Василевский победил в опросе игроков НХЛ как желаемый вратарь для решающего матча

Российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский победил в опросе игроков НХЛ как желаемый вратарь для решающего матча. Василевский побеждает в данном опросе уже третий год подряд. В анонимном голосовании принимали участие 639 игроков НХЛ.

За Василевского отдали свои голоса 46,92% игроков НХЛ. На втором месте в опросе расположился Игорь Шестёркин с 6,49% голосов. Тройку замкнул ещё один российский голкипер Илья Сорокин, за которого отдали свои голоса 6,17%. В пятёрку вошли Коннор Хеллебайк (5,03%) и Юусе Сарос (4,87%).

Василевский является двукратным обладателем Кубка Стэнли, обладателем «Конн Смайт Трофи» и «Везина Трофи». Андрей в нынешнем сезоне НХЛ сыграл 50 встреч, в которых одержал 30 побед с 90,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,85.