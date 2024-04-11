«Эдмонтон» уверенно переиграл «Вегас» в домашнем матче

Сегодня, 11 апреля, «Эдмонтом Ойлерз» обыграл на своей площадке «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Коди Сеси, Маттиас Экхольм, Зак Хайман, Леон Драйзайтль и Дилан Холлоуэй.

За «Вегас» единственный гол забил Киган Колесар.

После 77 матчей «Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции со 101 очком. «Вегас» расположился на восьмой строчке, набрав 92 очка в 78 играх.

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Аризона Кайотс», а «Вегас» сыграет с «Миннесота Уайлд».