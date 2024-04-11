Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эдмонтон – Вегас Голден Найтс 5:1, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 11 апреля

«Эдмонтон» уверенно переиграл «Вегас» в домашнем матче
Комментарии

Сегодня, 11 апреля, «Эдмонтом Ойлерз» обыграл на своей площадке «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Сеси (Маклауд, Нурс) – 09:37     2:0 Экхольм (Маклауд, Перри) – 25:38     3:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 28:06     4:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 46:50 (pp)     4:1 Колесар (Ханифин, Карлссон) – 47:50 (sh)     5:1 Холлоуэй – 49:56    

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Коди Сеси, Маттиас Экхольм, Зак Хайман, Леон Драйзайтль и Дилан Холлоуэй.

За «Вегас» единственный гол забил Киган Колесар.

После 77 матчей «Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции со 101 очком. «Вегас» расположился на восьмой строчке, набрав 92 очка в 78 играх.

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Аризона Кайотс», а «Вегас» сыграет с «Миннесота Уайлд».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android