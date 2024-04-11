«Эдмонтон» уверенно переиграл «Вегас» в домашнем матче
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Сегодня, 11 апреля, «Эдмонтом Ойлерз» обыграл на своей площадке «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).
НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Сеси (Маклауд, Нурс) – 09:37 2:0 Экхольм (Маклауд, Перри) – 25:38 3:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 28:06 4:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 46:50 (pp) 4:1 Колесар (Ханифин, Карлссон) – 47:50 (sh) 5:1 Холлоуэй – 49:56
В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Коди Сеси, Маттиас Экхольм, Зак Хайман, Леон Драйзайтль и Дилан Холлоуэй.
За «Вегас» единственный гол забил Киган Колесар.
После 77 матчей «Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции со 101 очком. «Вегас» расположился на восьмой строчке, набрав 92 очка в 78 играх.
Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Аризона Кайотс», а «Вегас» сыграет с «Миннесота Уайлд».
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