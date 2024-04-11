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Журналист сайта НХЛ оценил вероятность Панарина завоевать «Харт Трофи»

Журналист сайта НХЛ оценил вероятность Панарина завоевать «Харт Трофи»
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Журналист сайта НХЛ Билл Прайс оценил вероятность российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина завоевать «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярного чемпионата.

«В любом другом сезоне Артемий Панарин был бы сильным кандидатом на „Харт Трофи“, но учитывая сезоны, которые проводят Никита Кучеров, Натан Маккиннон и Коннор Макдэвид, он, возможно, даже не будет в финальном списке претендентов на звание MVP», — написано в статье.

Напомним, вчера, 11 апреля, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу. Таким образом, россиянин достиг отметки в 70 ассистов в текущем сезоне НХЛ. Всего в нынешнем сезоне Панарин сыграл 79 матчей, в которых набрал 116 (46+70) очков.

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