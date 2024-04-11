Форвард «Сент-Луиса» Бучневич набрал 400-е очко в НХЛ и сравнялся с Валерием Буре

В ночь с 10 на 11 апреля мск на льду «Энтерпрайз-центра» в американском Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Сент-Луис Блюз» одержали победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:2.

В составе «Блюз» результативными передачами отметились российские нападающие Павел Бучневич и Никита Александров. Для Бучневича набранное очко стало 400-м (162+ 238) в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает 25-е место по этому показателю среди россиян, сравнявшись с Валерием Буре. На 24-й строчке располагается Алексей Житник (471)

Отметим, что 28-летний Бучневич продлил результативную серию (1+3) до четырёх игр. Всего в 77 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 62 (27+35) очка.

«Сент-Луис» выиграл дважды подряд после двух поражений кряду и продолжает борьбу за попадание в зону плей-офф Западной конференции, находясь на девятом месте в турнирной таблице с отставанием в три очка от восьмой строчки за три матча до финиша регулярного первенства НХЛ.