Главный тренер «Эдмонтона» высказался об отсутствии Макдэвида в составе из-за травмы

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал отсутствие капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида. Напомним, форвард из-за травмы пропустил сегодняшний матч с «Вегас Голден Найтс» (5:1).

«Я думаю, Коннор знает, какова общая картина. Очевидно, что он хочет внести как можно больше вклада, а не пропускать игры, но он понимает, где находится наша команда и чего мы ищем в будущем.

Самое главное — это плей-офф и то, что мы готовы. Я думаю, у нас есть глубина. Разумеется, вы не замените Коннора, но у нас есть и другие игроки. Мы хотим быть с максимально здоровым составом перед плей-офф», — приводит слова Ноблоха официальный сайт НХЛ.

Макдэвид замыкает тройку бомбардиров текущего сезона НХЛ. На счету канадского нападающего 130 (31+99) очков в текущем сезоне. Возглавляет гонку бомбардиров нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (139). На втором месте находится нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (137).

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