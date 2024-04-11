Кожевников: Разин должен взять на себя вину за завал в четвёртом матче с «Автомобилистом»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что в поражении «Металлурга» в четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 от «Автомобилиста» (3:5) виноват главный тренер «Магнитки» Андрей Разин.

— «Металлург» в общем-то ведёт игру, «Автомобилист», как и в сериях против «Ак Барса» и СКА, подстраивается под соперника. После 3:0 на старте четвёртой встречи «Магнитка» должна была вести в серии 3-1, но ей не хватило опыта и умения сыграть на сохранение результата. Это надо умудриться отпустить такую игру, да ещё на последних секундах!

— Тренерское поражение?

— Таков стиль «Магнитки», она больше играет от себя, а не от соперника. Это чаще приносит победы, но бывают и неизбежные поражения. Думаю, главный тренер «Магнитки» должен взять на себя вину за завал в четвёртом матче, — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, камбэк «Автомобилиста» с «-3» стал первым для команды из Екатеринбурга в плей-офф КХЛ и всего десятым случаем в истории Кубка Гагарина. Пятый матч в серии состоится сегодня, 11 апреля, в Магнитогорске и начнётся в 17:00 мск.