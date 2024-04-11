Задоров в падении выбил шайбу у соперника, убежавшего в контратаку, и снёс его с ног
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Аризоной». Победу в матче одержали «Койотс» со счётом 4:3 в овертайме.
В середине третьего периода российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров получил двухминутный штраф за подножку. Россиянин пытался догнать убежавшего в контратаку нападающего «Аризоны» Матиаса Маччелли и попытался выбить у соперника шайбу в падении. Первым движением Задоров попал по шайбе, однако при этом снёс с ног соперника, который покатился в ноги вратарю «Ванкувера». Задоров был удивлён решением арбитра дать ему штраф.
В текущем сезоне Задоров провёл 51 матч за «Ванкувер» и набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «+6».
НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Браун (Гюнтер, Колячонок) – 25:46 1:1 Миллер (Майерс, Хьюз) – 38:32 1:2 Колячонок (Круз, Гюнтер) – 39:28 1:3 Гюнтер (Кули) – 41:55 2:3 Гарланд (Хёгландер, Хьюз) – 51:18 3:3 Петтерссон (Хьюз) – 56:18 (pp) 3:4 Кули – 63:51
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