Задоров в падении выбил шайбу у соперника, убежавшего в контратаку, и снёс его с ног

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Аризоной». Победу в матче одержали «Койотс» со счётом 4:3 в овертайме.

В середине третьего периода российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров получил двухминутный штраф за подножку. Россиянин пытался догнать убежавшего в контратаку нападающего «Аризоны» Матиаса Маччелли и попытался выбить у соперника шайбу в падении. Первым движением Задоров попал по шайбе, однако при этом снёс с ног соперника, который покатился в ноги вратарю «Ванкувера». Задоров был удивлён решением арбитра дать ему штраф.

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В текущем сезоне Задоров провёл 51 матч за «Ванкувер» и набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «+6».