Терещенко: можно вообще без лимита на легионеров обходиться

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко высказался о возвращении лимита в пять легионеров на следующий сезон КХЛ.

«Я нормально отношусь к увеличению числа легионеров. Можно вообще без лимита обходиться. Самое главное – это качество легионеров, которых будут привозить менеджеры. Или они будут деньги на них зарабатывать в своих интересах, или будут привозить хороших легионеров, которые готовы приехать играть в нашей лиге. Высокого уровня, которые играют в сборной. Опять же, уровень лиги будет повышаться, конкуренция будет», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, в текущем сезоне КХЛ лимит на легионеров впервые был снижен до трёх иностранных хоккеистов.