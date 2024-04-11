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Черкас: не нравится вам Ротенберг — хорошо, но при чём тут команды СКА?

Черкас: не нравится вам Ротенберг — хорошо, но при чём тут команды СКА?
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Заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас объяснил, почему ветераны петербургского клуба попросили клуб обратиться письмом в КХЛ, в котором армейцы выразили недовольство работой пресс-службы лиги и предвзятым подходом комментаторов «КХЛ ТВ». Ветераны возмутились работой Андрея Юртаева во время полуфинального матча Кубка Харламова между «СКА-1946» и «Белыми Медведями», где комментатор активно критиковал кадровую политику петербургского клуба.

«У меня сложилось впечатление, что всех раздражают успехи СКА. Говорят: они кого-то там обобрали, взяли игроков. Послушайте, кто вам мешает брать в команду игроков? «Локомотив» берёт, ЦСКА берёт, «Ак Барс» берёт, все берут, и никто не обращает на это внимания. Как только СКА что-то выигрывает — сразу шквал негативных эмоций: «негодяи», «газовые»… Так же нельзя. Ребята, ну хорошо, не нравится вам Роман Борисович, высказывайте своё мнение. Но при чём тут «СКА-Нева», «СКА-1946»? Не должно быть такого отношения к клубу. Я просто переживаю за него», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Молодёжная команда «СКА-1946» пробилась в финал Кубка Харламова, где сыграет с ярославским «Локо». Петербургский клуб на пути к финалу обыграл «Динамо» Санкт-Петербург, «Спартак» и челябинских «Белых Медведей». Дата старта финальной серии будет известна после определения участников финала Кубка Гагарина.

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