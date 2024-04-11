Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на вероятное увеличение лимита на легионеров в КХЛ до пяти хоккеистов в следующем сезоне. В текущем сезоне КХЛ лимит на легионеров впервые был снижен до трёх хоккеистов.

«По всей видимости, в КХЛ на следующий сезон будет пять иностранцев, всё идёт именно к этому. Трансферный рынок сейчас скудный, всегда есть хорошие и молодые российские ребята, но возвращение к пяти легионерам, на мой взгляд, наклёвывалось, разговоры про это шли давно. Думаю, что нашей молодёжи дали сигнал, что расслабляться не стоит, а вот прибавлять нужно изо дня в день. Конкуренция в лиге сильно возрастает», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.