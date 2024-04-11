Нападающий «Амура» Кирилл Слепец продлил контракт с хабаровским клубом, сообщает пресс-служба дальневосточников. Сообщается, что новый двусторонний контракт рассчитан сроком на один сезон.

Слепец является воспитанником хабаровского клуба и провёл свой третий сезон за «Амур» в КХЛ, который стал для него лучшим. 25-летний нападающий принял участие в 53 матчах в регулярке, в которых забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач с положительным показателем полезности «+1». Три свои шайбы Слепец забросил при игре в меньшинстве, что позволило ему войти в восьмёрку лучших в сезоне КХЛ по этому показателю.

Всего в КХЛ Слепец провёл 133 матча, в которых забросил 13 шайб и отдал 18 результативных передач.