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«Не владею этой информацией». Вице-президент КХЛ о возможном выходе лиги из-под эгиды ФХР

«Не владею этой информацией». Вице-президент КХЛ о возможном выходе лиги из-под эгиды ФХР
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Член правления ФХР и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский отреагировал на информацию в СМИ о возможном выходе лиги из-под эгиды Федерация хоккея России. Согласно информации в различных СМИ, до конца мая Континентальная хоккейная лига может объявить о выходе из-под эгиды ФХР.

«Ходят слухи о том, что КХЛ может выйти из-под эгиды ФХР.
— Слухи — это же не факт. Поэтому как я могу обсуждать это? Не могу ответить. Не владею просто этой информацией», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Осенью 2023 года КХЛ разработала проект изменений в федеральный Закон о спорте и ряд других нормативных правовых актов с целью выйти из-под эгиды ФХР и Международной федерации хоккея.

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