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Металлург Мг — Автомобилист. Прямая трансляция
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Филатов: не могу представить, что кто-то в этом сезоне остановит «Локомотив»

Филатов: не могу представить, что кто-то в этом сезоне остановит «Локомотив»
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Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов заявил, что не видит соперников для «Локомотива» в текущем сезоне. Ярославцы уже вышли в финал Кубка Гагарина, где ожидают своего соперника из серии «Металлурга» с «Автомобилистом».

«После того, как «Локомотив» прошёл ЦСКА, психологический барьер был сломан. Ребята поверили в себя. А дальше, когда серия с Омском чуть не перевернулась со счёта 1-3, «Локомотив» показал свой характер. Я думаю, что команда сейчас просто идёт на волне уверенности. Я не могу себе представить, что кто-то в этом сезоне остановит «Локомотив», – цитирует Филатова «РБ Спорт».

«Локомотив» на протяжении трёх сезонов проигрывал ЦСКА в плей-офф. В этом сезоне ярославцы сломили неприятную традицию, обыграв московских армейцев в пяти матчах в первом раунде. Во втором раунде в тяжелейшей серии обыграли «Авангард» в семи матчах, а в полуфинале всухую расправились с «Трактором».

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