В «Адмирале» рассказали, какую позицию планируют укрепить с новым лимитом на легионеров

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал, что команда планирует усилить вратарскую линию при условии введения нового лимита на легионеров в пять человек.

«Мы в поисках после ухода Никиты Серебрякова, вратаря такого уровня нам хотелось бы иметь. На российском рынке, к сожалению, его нет, мы не видим. Все хорошие вратари заняты, а лишь бы кого брать мы не хотим. Вы видите, что без хорошего вратаря сложно играть. Пример „Трактора“ показывает — у него всё было хорошо, пока играл Зак Фукале. Как он травмировался, всё пошло не так», — сказал Тамбиев в интервью ТАСС.

Напомним, в текущем сезоне КХЛ впервые лимит на легионеров был сокращён до трёх иностранных хоккеистов. По ходу сезона руководства большинства клубов лиги выступили за возвращение прежнего лимита в пять легионеров. Вчера, 10 апреля, ФХР выступила с официальным заявлением по поводу увеличения лимита на легионеров в КХЛ до пяти иностранных хоккеистов.