Майоров: кто лоббирует новый лимит на легионеров? СКА? Не знаю, боюсь что-либо сказать

Трёхкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Борис Майоров высказался о своём отношении к возможному возврату к пяти легионерам в КХЛ.

«С моей точки зрения, на сегодняшний день рынок иностранцев очень ограничен, из Северной Америки и Европы к нам никто не едет. Выбрать там кого-то, кто бы зажигал типа Буше, довольно сложно. Потом всё-таки как ни говори, Россия специфическая такая страна.

Но есть лоббисты этого мероприятия. Людям кажется, что если они доведут число иностранных игроков до пяти, то у них всё получится. Да ничего подобного!

Для меня лично очень любопытный вопрос: кто же всё-таки лоббирует это? Кто эти люди? Как их фамилии? СКА? Не знаю, боюсь что-либо сказать. Но Питеру-то что жаловаться? Он столько перелопатил игроков в сезоне. И здесь ссылаться на какие-то неудачи, искать какие-то внешние причины — это не то, что неправильно, это преступление перед хоккейной общественностью», — цитирует Майорова «ВсёПроСпорт».

Напомним, в текущем сезоне КХЛ впервые лимит на легионеров был сокращён до трёх иностранных хоккеистов. По ходу сезона руководства большинства клубов лиги выступили за возвращение прежнего лимита в пять легионеров. Вчера, 10 апреля, ФХР выступила с официальным заявлением по поводу увеличения лимита на легионеров в КХЛ до пяти иностранных хоккеистов.