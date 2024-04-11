Разин: победы в овертайме после пропущенных в концовках шайб показывают наш характер

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победного матча с «Автомобилистом» (5:2) рассказал об упущенном преимуществе «Магнитки» во втором матче подряд.

— Вам понравилось, как команда отреагировала на счёт 2:2?

— Я вам скажу такую вещь: в прошлой игре нас не затрясло. Если посмотреть на статистику, провальный отрезок был после первой пропущенной шайбы при счёте 3:0. Действительно, игра сломалась, начали делать вещи, которые мы просим не делать, и тот отрезок мы выстояли, ушли на перерыв, ведя в счёте. Второй и особенно третий период мы играли хорошо, имели намного больше моментов, чем у «Автомобилиста». Была смена в третьем периоде, когда они нас зажали и могли больше забить, но сколько моментов было у нас?

Пишут, что команда надломилась психологически, сломалась — такого не было, такого я не увидел. Тот факт, что мы две игры уже выиграли в овертайме, пропуская на последних секундах — это показывает характер нашей команды, обычно овертайм выигрывает команда, которая сравняла счёт на последних секундах. Мы сломали это правило.

— А в феврале 1999-го? (финал Евролиги «Металлург» — «Динамо», где москвичи сравняли счёт за восемь секунд до конца основного времени, но уступили в овертайме. — Прим. «Чемпионата»)

— Я им показывал этот гол, и гол Яромира Ягра в 2005-м, когда пропустили и команда подломалась. На фоне вот этой истории я ребятам это всё рассказывал, и эти моменты мы хорошо преодолеваем. Сегодня, кстати, был момент, когда счёт стал 2:2 и нам могли забить третью. Хорошо, что заработали это большинство.

— Зернов раскрылся в тройке с молодыми игроками? Канцеров и Силантьев добавляют скорости, а он возмещает черновой работой.

— Ну, вы сами всё рассказали тут. Оно получилось спонтанно, кто мог подумать на предсезонке, что Набоков будет основным вратарём, а Канцеров и Силантьев вести за собой команду в первой пятёрке? Я придерживаюсь спортивного принципа: кто сильнее, тот и играет, в командных видах спорта фамилии не играют, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.