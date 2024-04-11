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Заварухин — после 2:5 от «Металлурга»: неоправданное удаление решило исход матча

Заварухин — после 2:5 от «Металлурга»: неоправданное удаление решило исход матча
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итог проигранного матча с «Металлургом» (2:5) в рамках полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024.

«Хорошее начало было. Были выходы «в ноль», пару хороших моментов – не реализовали. Проиграли пятак, когда пропустили гол перед своими воротами. Дальше соперник поймал нас на контратаке. Здорово, что проявили характер, сравняли счёт в матче, но неоправданное удаление решило исход матча, хотя имели шансы, большинство в концовке, но не реализовали. Идём дальше, следующий матч дома, будем готовиться к нему. Надо взять лучшее с этого матча и убрать наши ошибки.

Что из этого матча можно взять как «лучшее»? То, что проявили характер, 0:2 проигрывали, не стали откатываться, играли активно и забили голы», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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