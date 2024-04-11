А. Юдин: вопрос о пяти легионерах лоббировали агенты, чтобы зарабатывать на иностранцах

Экс-защитник сборной России Александр Юдин считает, что лимит на иностранных игроков в КХЛ в три человека нужно было сохранить.

«Да, я слышал, что снова будет пять легионеров. Этот вопрос лоббировали агенты, чтобы зарабатывать на приглашении иностранцев. Я считаю, что это настоящий бардак. То пять, то три, то опять пять. Непонятно, кого мы развиваем и чего хотим. Сколько за этот сезон появилось хорошей молодёжи — не сосчитать: Набоков, Гребёнкин, Канцеров, Юров, Силаев, Артамонов, Бреус, Римашевский. Этот список можно продолжать и дальше. Это те ребята, кто постоянно на слуху. Если бы было пять легионеров, они бы не раскрылись. Лимит им здорово помог. В общем, странное и непонятное для меня решение. Я категорически против него», — сказал Юдин «Чемпионату».