Форвард «Автомобилиста» — о серии с «Металлургом»: напоминает прошлый год

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков высказался о ходе полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Металлургом» (2-3).

«В серии ещё ничего не закончено, счёт 2-3. Немного напоминает прошлый год — только в обратном направлении. Надеюсь, мы в обратном направлении и закончим серию. «Металлург» забил сегодня больше, чем мы. В этом разница с прошлым матчем. Нам надо реализовывать моменты и давать сопернику как можно меньше контратаковать», — цитирует Широкова официальный сайт КХЛ.

Отметим, что в плей-офф КХЛ 2023 года клуб из Екатеринбурга уступил «Магнитке» со счётом 3-4.

Напомним, следующая игра в серии «Металлург» — «Автомобилист» состоится послезавтра, 13 апреля, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск. В случае победы «Магнитки» серия завершится и финале Кубка Гагарина — 2024 сыграют «Металлург» — «Локомотив».