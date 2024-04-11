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Макдэвид вернётся в строй со дня на день, участие в игре с «Аризоной» под вопросом

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох заявил, что возвращение капитана команды Коннора Макдэвида ожидается со дня на день. Напомним, форвард из-за травмы пропустил сегодняшний матч с «Вегас Голден Найтс» (5:1).

«Он вернётся со дня на день, однако его участие во встрече с „Аризоной“ под вопросом. Если бы матч с „Вегасом“ был в плей-офф, Коннор точно бы сыграл», — приводит слова Ноблоха TSN.

Напомним, Коннор Макдэвид замыкает тройку бомбардиров текущего сезона НХЛ. На счету канадского нападающего 130 (31+99) очков в текущем сезоне. Возглавляет гонку бомбардиров нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (139). На втором месте находится нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (137).

Игра с «Аризоной» состоится в ночь на 13 апреля и начнётся в 4:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 13 апреля 2024, суббота. 04:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Аризона Койотс Глендейл Кто победит в основное время? П1 X П2