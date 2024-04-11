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«Вегас» подписал восьмилетний контракт с защитником Хэнифином на общую сумму $ 58,8 млн

«Вегас» подписал восьмилетний контракт с защитником Хэнифином на общую сумму $ 58,8 млн
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«Вегас Голден Найтс» подписал восьмилетний контракт со среднегодовой зарплатой в $ 7,35 млн с защитником Ноа Хэнифином, сообщает пресс-служба клуба. Предыдущее соглашение на $ 1,2 млн заканчивалось в конце нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.

Напомним, 27-летний американский игрок обороны пополнил «золотых рыцарей» во время дедлайна, перейдя из «Калгари Флэймз» в обмен на российского защитника Даниила Мироманова.

Хэнифин в текущей регулярке за «Калгари» провёл 61 матч, набрав 35 (11+24) очков. За «Вегас» защитник сыграл 16 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал семь результативных передач с показателем полезности «+7».

«Золотые рыцари» после 78 матчей набрали 92 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

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