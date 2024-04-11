Сидни Кросби в 12-й раз в карьере стал самым ценным игроком «Питтсбурга»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби был выбран одноклубниками в качестве обладателя награды «Самый ценный игрок команды», сообщает пресс-служба «пингвинов». Эта награда стала для Кросби 12-й за время его карьеры за клуб.

Фото: «Питтсбург Пингвинз»

В нынешнем сезоне 36-летний Кросби провёл 78 матчей, в которых забросил 40 шайб и отдал 46 результативных передач, набрав в общей сложности 86 очков. Капитан команды находится на пути к тому, чтобы стать лидером команды по результативности в 14-й раз в своей карьере — больше всех в истории «Питтсбурга».

«Питтсбург Пингвинз», набрав 84 очка, занимает пятое место в Столичном дивизионе, продолжая борьбу за плей-офф. Напомним, регулярный чемпионат сезона-2023/2024 завершится 19 апреля.