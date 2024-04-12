Сидни Кросби набрал 1000 голевых передач в НХЛ

Сегодня, 12 апреля, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась со счётом 6:5 в овертайме (2:2, 2:1, 1:2, 1:0).

В этом матче в составе «Питтсбурга» канадский нападающий Сидни Кросби забил гол и сделал две результативные передачи. Таким образом, на счету форварда «Пингвинз» уже 1000 голевых передач в рамках НХЛ.

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 41 гол и 48 результативных передач. Всего за карьеру у канадца 1591 (591+1000) очко.

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