Сидни Кросби набрал 1000 голевых передач в НХЛ
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Сегодня, 12 апреля, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась со счётом 6:5 в овертайме (2:2, 2:1, 1:2, 1:0).
НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 О'Коннор (Раст, Кросби) – 02:40 1:1 Рэймонд (Дебринкэт) – 03:39 2:1 Летанг (Бантинг, Ракелль) – 15:09 2:2 Рэймонд (Дебринкэт, Ларкин) – 19:46 3:2 Кросби (Раст, Смит) – 27:58 4:2 Раст (Смит) – 32:44 4:3 Питри (Зайдер, Спронг) – 39:24 5:3 Картер – 43:32 (sh) 5:4 Ларкин (Рэймонд, Комфер) – 52:56 5:5 Рэймонд (Ларкин, Дебринкэт) – 54:53 6:5 Карлссон (Кросби, Ракелль) – 61:40
В этом матче в составе «Питтсбурга» канадский нападающий Сидни Кросби забил гол и сделал две результативные передачи. Таким образом, на счету форварда «Пингвинз» уже 1000 голевых передач в рамках НХЛ.
В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 41 гол и 48 результативных передач. Всего за карьеру у канадца 1591 (591+1000) очко.
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