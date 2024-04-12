«Питтсбург» одержал победу над «Детройтом» в домашнем матче, у Лукаса Рэймонда хет-трик

Сегодня, 12 апреля, «Питтсбург Пингвинз» на своей арене обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 6:5 ( 2:2, 2:1, 1:2, 1:0 – ОТ).
В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Дрю О’Коннор, Крис Летанг, Сидни Кросби, Брайан Раст и Джефф Картер. Российский нападающий Евгений Малкин принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.
За «Детройт» голами отметились Джефф Питри и Дилан Ларкин, а также хет-трик на счету Лукаса Рэймонда.
После 79 матчей «Питтсбург» занимает восьмое место в Восточной конференции с 86 очками. «Детройт» расположился на 10-й строчке, набрав 85 очков в 79 играх.
Следующий матч «Питтсбург» проведёт с «Бостон Брюинз», а «Детройт» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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