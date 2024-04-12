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Питтсбург — Детройт 6:5, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 12 апреля

«Питтсбург» одержал победу над «Детройтом» в домашнем матче, у Лукаса Рэймонда хет-трик
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Сегодня, 12 апреля, «Питтсбург Пингвинз» на своей арене обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 6:5 ( 2:2, 2:1, 1:2, 1:0 – ОТ).

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 О'Коннор (Раст, Кросби) – 02:40     1:1 Рэймонд (Дебринкэт) – 03:39     2:1 Летанг (Бантинг, Ракелль) – 15:09     2:2 Рэймонд (Дебринкэт, Ларкин) – 19:46     3:2 Кросби (Раст, Смит) – 27:58     4:2 Раст (Смит) – 32:44     4:3 Питри (Зайдер, Спронг) – 39:24     5:3 Картер – 43:32 (sh)     5:4 Ларкин (Рэймонд, Комфер) – 52:56     5:5 Рэймонд (Ларкин, Дебринкэт) – 54:53     6:5 Карлссон (Кросби, Ракелль) – 61:40    

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Дрю О’Коннор, Крис Летанг, Сидни Кросби, Брайан Раст и Джефф Картер. Российский нападающий Евгений Малкин принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

За «Детройт» голами отметились Джефф Питри и Дилан Ларкин, а также хет-трик на счету Лукаса Рэймонда.

После 79 матчей «Питтсбург» занимает восьмое место в Восточной конференции с 86 очками. «Детройт» расположился на 10-й строчке, набрав 85 очков в 79 играх.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт с «Бостон Брюинз», а «Детройт» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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