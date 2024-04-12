Матч «Вашингтона» закончился драками. Овечкин был на льду, но драться не стал

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В концовке третьего периода произошли сразу две драки. Со стороны хозяев в выяснении отношений приняли участие Тейдж Томпсон и Джордан Гринвей, у «Вашингтона» дрались Макс Пасиоретти и Том Уилсон. Российский форвард и капитан столичной команды Александр Овечкин в этот момент также находился на льду, но драться ни с кем не стал.

ВИДЕО

Каждый из четырёх участников выяснения отношений получил по большому штрафу за драку, также малым штрафом был наказан защитник «клинков» Расмус Далин.