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Матч «Вашингтона» закончился драками. Овечкин был на льду, но драться не стал

Матч «Вашингтона» закончился драками. Овечкин был на льду, но драться не стал
Александр Овечкин
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В концовке третьего периода произошли сразу две драки. Со стороны хозяев в выяснении отношений приняли участие Тейдж Томпсон и Джордан Гринвей, у «Вашингтона» дрались Макс Пасиоретти и Том Уилсон. Российский форвард и капитан столичной команды Александр Овечкин в этот момент также находился на льду, но драться ни с кем не стал.

ВИДЕО

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бенсон (Скиннер, Кребс) – 19:00     2:0 Так (Йокихарью, Томпсон) – 32:37     2:1 Макмайкл (Пасиоретти, Карлсон) – 34:36     3:1 Куинн (Клифтон, Гринвей) – 49:46     4:1 Козенс (Гринвей, Йокихарью) – 57:43     4:2 Уилсон (Карлсон, Овечкин) – 59:00    

Каждый из четырёх участников выяснения отношений получил по большому штрафу за драку, также малым штрафом был наказан защитник «клинков» Расмус Далин.

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