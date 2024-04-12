Панарин сравнялся с Марком Мессье по количеству шайб в одном сезоне «Рейнджерс»

Сегодня, 12 апреля, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке уступил «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершилась со счётом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

В составе «Рейнджерс» единственной заброшенной шайбой отметился российский форвард Артемий Панарин. Для нападающего эта шайба стала 47-й в нынешнем регулярном сезоне. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин сравнялся с Марком Мессье по количеству шайб в одном сезоне «Рейнджерс». Игроки делят седьмое место в истории клуба. Рекорд «Рейнджерс» принадлежит Яромиру Ягру — 54 заброшенные шайбы в сезоне-2005/2006.

После 80 матчей «Филадельфия» занимает девятое место в Восточной конференции с 85 очками. «Рейнджерс» расположились на первой строчке на Востоке, набрав 110 очков в 80 играх.